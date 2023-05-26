Япония, которая недавно выделила Украине новый пакет помощи, ужесточает санкции в отношении России. В обновленные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из РФ, чьи активы в стране замораживаются.

Об этом со ссылкой на МИД Японии сообщает "Интерфакс-Украина".

Санкции, в частности, вводятся против ряда российских военных, в том числе против командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО Михаил Зусько, начальника ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ Михаила Матвеевского.

В тот же список также попал председатель правления и член совета директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Также вводятся также экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Среди организаций, активы которых будут заморожены, в частности, НПП "Связь", завод "Метеор", различные предприятия авиапрома и оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против российских компаний "Северсталь", АФК "Система", банка "Тинькофф" и 86 лиц.

Также сообщалось, что Зеленский анонсировал подготовку новых санкций против ВПК России.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

.