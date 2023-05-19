Эрдоган заявил, что в случае прихода к власти оппозиция введет жесткие санкции против России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция в случае прихода к власти собирается ввести жесткие санкции против России.
Об этом он заявил на собрании ассоциаций граждан в Конгресс-центре Халич.
Турецкий лидер пообещал сделать все, чтобы не допустить этого.
"У нас нет никаких проблем в отношениях с Россией, и мы не находимся в положении, когда нам нужно было бы вводить санкции в отношении РФ по примеру Запада. Мы сильное государство, и у нас положительные отношения с Россией", - сказал он.
Эрдоган также отметил, что Турция "достигла идеальных показателей внешней торговли с Россией", и указал на то, что РФ занимает первое место по числу туристов, приезжающих в Турцию.
Также он заявил, что не допустит, чтобы турецкие семейные институты уступили место ЛГБТ.
Ранее Эрдоган обвинил американского коллегу Джо Байдена в подготовке свержения власти в Турции.
Между тем Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов в стране 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов.