Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция в случае прихода к власти собирается ввести жесткие санкции против России.

Об этом он заявил на собрании ассоциаций граждан в Конгресс-центре Халич.

Турецкий лидер пообещал сделать все, чтобы не допустить этого.

"У нас нет никаких проблем в отношениях с Россией, и мы не находимся в положении, когда нам нужно было бы вводить санкции в отношении РФ по примеру Запада. Мы сильное государство, и у нас положительные отношения с Россией", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция "достигла идеальных показателей внешней торговли с Россией", и указал на то, что РФ занимает первое место по числу туристов, приезжающих в Турцию.

Также он заявил, что не допустит, чтобы турецкие семейные институты уступили место ЛГБТ.

Ранее Эрдоган обвинил американского коллегу Джо Байдена в подготовке свержения власти в Турции.

Между тем Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов в стране 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов.