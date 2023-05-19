Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского коллегу Джо Байдена в подготовке свержения власти в Турции.

Об этом заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он заявлениям о том, что президент США должен его свергнуть.

"Байден сказал, что они должны свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают", - ответил президент Турции.

Напомним, перед первым туром выборов соперник Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие выборы. Кемаль Кылычдароглу написал пост на русском языке в Twitter, указав, что РФ стоит за "заговорами, дипфейками и записями".

Напомним, в первом туре президентских выборов Эрдоган набрал 49,24% голосов, а его соперник - Кылычдароглу 45,06%. Далее будет второй тур.

"Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине. 14 мая, в первом туре этого исторического голосования, в котором у оппозиции впервые за 20 лет появился шанс прийти к власти, ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер.

С парламентскими выборами ситуация яснее. Партия Эрдогана (Партия справедливости и развития) впереди с 35%, у партии Кылычдароглу - на 10% меньше. В целом у коалиции Эрдогана в Меджлисе будет 322 места из 600.