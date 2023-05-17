Лидер Народно-республиканской партии Турции и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу назвал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым лидером, который ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется".

Видеообращение он опубликовал в своем Twitter.

Кылычдароглу заявил, что проигрывать не намерен.

"Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется" - сказал он.

Примечательно, что свое выступление кандидат от оппозиции записал на фоне портрета основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, в отходе от принципов которого часто обвиняют Эрдогана.

Напомним, перед первым туром выборов Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие выборы.

А Эрдоган пообещал, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России. Он заявил, что такое заявление является его предвыборным слоганом.

Также мы писали, что во время выборов Эрдоган раздавал деньги детям прямо на избирательном участке.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться во втором туре выборов в Турции и чего ждать Украине.