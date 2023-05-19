Разница почти в четыре процента. Опубликованы результаты первого тура президентских выборов в Турции
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов в стране 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов.
Это следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов, сообщает CNN Turk.
Явка на выборы составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
"То есть, второго тура теперь уже точно не избежать", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, на днях кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым лидером, который ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется".
Кылычдароглу заявил, что проигрывать не намерен.
А сегодня Эрдоган обвинил американского коллегу Джо Байдена в подготовке свержения власти в Турции.
Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться во втором туре выборов в Турции и чего ждать Украине.