Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов в стране 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов.

Это следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов, сообщает CNN Turk.

Явка на выборы составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

"То есть, второго тура теперь уже точно не избежать", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым лидером, который ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется".

Кылычдароглу заявил, что проигрывать не намерен.

А сегодня Эрдоган обвинил американского коллегу Джо Байдена в подготовке свержения власти в Турции.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться во втором туре выборов в Турции и чего ждать Украине.