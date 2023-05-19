США ввели санкции против китайских компаний, закупающих компоненты для российской компании "Радиоавтоматика", против которой были введены санкции еще 3 марта 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Также введены санкции против компаний из Турции и Узбекистана, осуществлявших поставки "Радиоавтоматике".

Напомним, еще в прошлом году США ввели дополнительные санкции в отношении сети "Радиоавтоматика", российской оборонной фирмы, которая специализируется на закупке иностранной продукции для российской оборонной промышленности. Санкции были введены и против иностранных поставщиков сети.

А сегодня Великобритания ввела санкции против 86 лиц и компаний из РФ. В их числе "Северсталь", АФК "Система" и банк "Тинькофф". Новые санкции обусловлены "кражей украинского зерна" и направлены против передовых военных технологий и "оставшихся источников доходов" России.

Тем временем страны "Большой семерки" должны вскоре объявить о новых санкциях против России по итогам встречи в Хиросиме. Сообщалось, что последние усилия G7 были направлены на то, чтобы лишить Россию возможности получать материалы, необходимые ей для ведения войны.