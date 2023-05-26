Большинство жителей Германии выступают за санкции в отношении России, но считают, что они наносят больше ущерба немецкой экономике, чем российской.

Об этом свидетельствует опрос Института немецкой экономики, сообщает Deutsche Welle.

Согласно этому опросу, более 70% жителей Германии по-прежнему поддерживают санкции в отношении РФ из-за войны в Украине, но 72% из них считают, что они де-факто наносят больший ущерб экономике ФРГ, чем российской.

Напомним, немецкая экономика вошла в рецессию. Это следует из отчета Федерального статистического ведомства, где указано, что ВВП Германии сокращался на протяжении двух кварталов подряд. Предварительные оценки по сокращению экономики - с 0 до минус 0,3%.

В четвертом квартале 2022 года ВВП Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5 процента.

Ранее мы писали, что, согласно опросу социологического института Forsa, большинство опрошенных жителей Германии (72%) опасаются, что война в Украине может распространиться на территорию ФРГ. Треть респондентов боятся, что Россия может напасть на Германию.