Немецкая экономика вошла в рецессию. Это следует из отчета Федерального статистического ведомства, где указано, что ВВП Германии сокращался на протяжении двух кварталов подряд. Предварительные оценки по сокращению экономики - с 0 до минус 0,3%.

Об этом пишет DW.

"В результате немецкая экономика зафиксировала два квартала с негативным результатом подряд и, согласно действующей терминологии, вошла в рецессию", - говорится в сообщении ведомства.

В четвертом квартале 2022 года ВВП Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5 процента.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал двойные стандарты Запада, в результате которых многие страны не ввели санкций против России.

Несмотря на санкции, в 2022 году Россия заняла восьмое место в десятке ведущих экономик мира. Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. Следующие места распределились таким образом: Китай (с показателем 17,94 триллиона); Япония (4,17 триллиона); Германия (4,07 триллиона).

Глава МВФ Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме в марте заявила, что из-за войны в Украине рост мирового ВВП будет менее 3%, а 2023 год "станет еще одним сложным годом".