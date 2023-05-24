Google и другие поисковые системы имеют право удалять возмущающие публикации из результатов поиска, если потерпевший может доказать наличие заведомо ложных сведений. Такое решение вынес суд.

Об сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Федеральную судебную палату Германии.

Согласно данным суда, поисковики не обязаны сами проводить соответствующие расследования и выходить на пострадавших. Тем самым палата приняла решение, ориентируясь на постановление Европейского суда.

Суд рассматривал дело нескольких истцов из сферы финансовых услуг. Они добивались исключения целого ряда критических статей об их модели вложений из результатов поиска Гугл.

Федеральная судебная палата, однако, признала оправданной лишь требование удалить из результатов поиска фотографии этих истцов вне всякого контекста.

Ранее мы писали, что Google внедряет свою систему искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с соперниками.

Также сообщалось, что Google отслеживает 39 типов персональных данных. Это больше, чем Facebook, Twitter и Apple.