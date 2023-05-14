Google запускает новый формат карт для маршрутов, которая облегчит визуализацию пути к месту назначения и вообще создаст более реалистичную и детализированную картину происходящего.

Об этом говорится в блоге Гугл.

Immersive View впервые был анонсирован в прошлом году, представив трехмерное изображение с визуализацией зданий и ориентиров (3D-карты), а также видом на территорию с высоты птичьего полета. Immersive View с помощью искусственного интеллекта объединяет изображения улиц и аэроснимки и создает насыщенную цифровую модель мира, говорят в компании.

План маршрута содержит всю ключевую информацию: загруженность дорог, погода, качество воздуха, наличие парковочных мест или велосипедных дорожек и т.д.

Для начала, новая функция доступна на iOS и Android для 15 городов мира, включая Амстердам, Берлин, Дублин, Флоренцию, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сиэтл, Токио и Венецию.

Ранее New York Times сообщал, что компания Google лихорадочно внедряет свою систему искусственного интеллекта, чтобы не растерять свои самые дорогие контракты. Как узнала NYT, проект называется Magi. Он будет предлагать пользователям гораздо более персонализированные данные и пытаться "предвосхитить потребности пользователей".

При этом запуск искусственного интеллекта Bard, который Google поспешно внедряет в свои сервисы, столкнулся с внезапной сложностью - разработчики не до конца понимают, как работает технология, а у искусственного интеллекта обнаружились "чрезвычайные свойства".