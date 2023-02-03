Сотрудники американской транснациональной корпорации Google вышли на митинги против сокращений и низких зарплат.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Протесты начались после того, как компания объявила о само масштабном за всю свою историю сокращении – 12 тысяч должностей, или 6% общего числа работников.

Один из митингов прошел в среду в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью, Калифорния, а другой - в четверг возле корпоративных офисов в Нью-Йорке.

Акция в Нью-Йорке собрала около 50 сотрудников у магазина Google. Митинг начался через несколько минут после того, как материнская компания Alphabet Inc. обнародовала финансовые результаты работы компании за четвертый квартал, показавшие 13,6 миллиардов долларов прибыли.

"Сегодня Google развенчала собственное обоснование увольнения 12 тысяч наших коллег. Понятно, что мизерные сбережения, которые компания получает от увольнения работников, ничто по сравнению с миллиардами, потраченными на выкуп акций, или миллиардами, полученными в прошлом квартале", - сказала инженер-программист Альберта Девор.

Обе демонстрации были организованы профсоюзом Alphabet Workers Union. Его членами являются субподрядчики Google и сотрудники.

В конце января мы рассказывали, что генеральный директор Google Сундар Пичаи опубликовал открытое письмо, в котором объявил о массовых сокращениях персонала. Компания сократит 12 000 человек.

Летом стало известно, что Google сокращает прием новых сотрудников до конца 2022 года.