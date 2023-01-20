Генеральный директор Google Сундар Пичаи опубликовал открытое письмо, в котором объявил о массовых сокращениях персонала. Компания сократит 12 000 человек - это 6% от всего штата.

Об этом говорится в блоге Google.

"Я глубоко жалею об этом. Тот факт, что эти изменения окажут влияние на жизнь сотрудников Google, лежит на мне тяжелым бременем, и я беру полную ответственность за решения, которые привели нас сюда", - написал Пичаи.

Увольнения коснутся всех команд, хотя некоторые отделы, в частности, ответственные за рекрутинг и корпоративные функции, будут затронуты в большей степени.

Уволенным сотрудникам в США уже разослали письма. Компания сохранит на полгода медицинскую страховку. Также Google обещает выплатить бонусы за 2022 год и оставшееся время отпуска. За пределами США компания будет поддерживать работников в соответствии с местной практикой.

Ранее сообщалось, что компания Google выгнала разработчика, который обнаружил сознание у искусственного интеллекта.

Также мы писали, что в прошлом году Google хотел сократить прием новых сотрудников до 2022 года.