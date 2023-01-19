В Украине могут начаться сокращения учителей.

О том, что столичные педагоги начали обращаться в профильный профсоюз с жалобами, что им хотят приостановить трудовые договора до 31 января 2023 года, а возможно, и сократить без предупреждения за два месяца, сообщил глава Киевской городской организации работников образования и науки Александр Яцун.

В целом в учительской среде сейчас неспокойно - ходят слухи о волне сокращений. Причем, не только в Киеве. О том, что "могут быть сокращения" нам рассказали также учителя из Борисполя, Полтавы, Харькова.

Причина, якобы, в дефиците финансирования.

В общеукраинском профсоюзе работников образования говорят, что количество учеников в отечественных школах уменьшилось на 5%, а объем средств, выделенных на образовательную субвенцию из госбюджета - на 20%.

В письме - пояснении, которое подготовило министерство образования по поводу распределения образовательной субвенции, подтверждается сокращение финансирования. Там также говорится, что из бюджета убрали дополнительные часы учебного плана на отдельные предметы, факультативные курсы, индивидуальные занятия. "Это значит, что учебные планы, которые применялись при распределении образовательной субвенции, были сокращены", - отмечается в письме.

Также в профильном министерстве отмечают, что в 2024 году при расчете субвенции для местных бюджетов применили коэффициент 0,9 (то есть, по факту финансирование урезали).

"Такая норма является вынужденной временной мерой, ведь во время войны финансовые ресурсы государственного бюджета являются очень ограниченными, а приоритет — оборона государства", — говорится в письме.

Понятно, что детей в школах сейчас меньше, ведь многие уехали в Европу и уже учатся в местных школах. В то же время украинская система образования уже давно страдала от дефицита педагогов. Директора школ жаловались, что не могут найти учителей, особенно по английскому, математике, физике. Если теперь учителей еще и начнут сокращать, то вопрос, что вообще будет с качеством среднего образования.

Разбирались, могут ли учителя остаться без работы, и как это скажется на уровне образования в Украине.

Почему учителя оказались "лишними"

Как написал Александр Яцун на своей странице в Фейсбуке, с начала этого года к ним уже поступают тревожные звоночки по поводу сокращений в школах.

Педагоги говорят, что работодатели предупреждают их о намерении поставить трудовые контракты на стоп, а в дальнейшем, возможно, и сократить людей. При этом, судя по всему, увольнения готовят без официальных уведомлений за два месяца, как это предусматривает КЗоТ.

При этом Яцун обращает внимание, что нормы трудового законодательства (даже при том, что они были переписаны в пользу работодателей в начале войны, и расширяют их права), основанием для остановки трудового договора является "абсолютная невозможность предоставления работодателем и выполнения работником соответствующей работы. И эти два условия должны выполняться одновременно. Если же работник хочет и может выполнять работу, или работодатель может предоставлять работу, приостанавливать трудовой договор неправомерно".

По сокращениям Яцун дал такие пояснения:

Если работодатель планирует сокращения работников по причинам экономического, технологического, структурного характера, он должен заблаговременно, не позже чем за три месяца предоставить первичным профсоюзным организациям информацию о таких мерах, а также провести консультации с профсоюзами.

В соответствии со статьей 49-2 Кодекса законов о труде, о предстоящем увольнении работников персонально предупреждают не позже чем за два месяца. Это требование не касается только работников, которые увольняются в связи с изменениями организации производства и труда, связанными с выполнением мер по мобилизации, на особенный период или в связи с невозможностью обеспечения сотрудников работой в связи с уничтожением производственных, организационных или технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий (то есть, к примеру, если разрушена школа).

Яцун также предостерег руководителей школ о неправомерных действий.

Прислушаются ли к ним директора - пока не ясно.

Но в целом в учительской среде сейчас неспокойно - ходят слухи о том, что многих могут отправить в простой или под сокращение, что, якобы, связано с дефицитом финансирования. При этом, отметим, что пока особых проблем с выплатами зарплат учителям нет.

О том, что могут начаться сокращения, говорят не только в Киеве. О "страшилках" по поводу увольнений, нам на условиях анонимности рассказали также учителя из Борисполя, Полтавы и Харькова.

"У нас уже отменили все дополнительные занятия, факультативы и кружки. Так как детей стало меньше, классы не делят на группы по отдельным предметам, как это было раньше. Соотвественно, сняли доплаты за дополнительные часы. Директор сказал, что или все будут получать меньше, или придется сократить 2-3 человек, но добавить часы (и деньги) остальным", — рассказал нам учитель одной из полтавских школ.

При этом такая ситуация - не везде. Директор киевской школы №179 Ирина Чернилевская сказала нам, что у них ни остановки трудовых договоров, ни сокращений не планируется.

Директор специализированной столичной школы №85 и глава ассоциации директоров Киева Татьяна Федунова на наш вопрос, действительно ли будут сокращения учителей, ответила коротко: "Изучаем этот вопрос".

Директор школы №141 Юрий Киньков говорит, что сейчас есть проблема с совместителями. В конце ноября Кабмин отменил постановление от 1993 года о работе по совместительству работников госпредприятий: учреждений и организаций. Сразу же были отменены и приказы Минюста и Минфина об условиях работы по совместительству.

Новым порядком определено, что при подписании трудового договора о совместительстве, нужно учитывать норму статьи 102-1 КЗоТа о том, что совместительство - это выполнение работником, помимо основной работы, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. То есть, при подписании договоров с совместителями, нужно устанавливать графики для них вне рабочего времени по основному месту работы.

Причем, речь идет не только об учителях, которые работают в разных школах, но и, к примеру, о педагогах-организаторах, работниках администраций школ и др. "Возникают проблемы, к примеру, даже с проведением педсоветов для этих категорий специалистов. Так как это уже считается "совместительством", — рассказал нам Киньков.

"Это лишает возможности многих высококвалифицированных специалистов, в том числе педагогических выполнять работу в течение основного рабочего времени, обеспечивая налаженный образовательный процесс", — говорится в обращении ЦК профсоюзов к Министерству образования, правительству и профильному комитету Рады. Профсоюзы просят вернуть перечень работ, которые не считаются работой по совместительству.

Впрочем, пока реакции властей нет. И многим школам придется сокращать "совместителей" в рамках одной школы. При этом непонятно, кто будет делать их работу. "Это "лишние" уроки, которые некому будет вести", — говорит Киньков.

Но дело не только в совместителях. На предупреждения о сокращениях жалуются и педагоги, которые никакие должностные обязанности не совмещают. Они говорят, что прикрываясь необходимостью сократить совместителей, некоторые директора пытаются избавиться и от "неугодных" учителей.

"Вернуться к оптимизации школьной сети"

Важен также вопрос денег, точнее, их отсутствия.

Образовательную субвенцию (она обеспечивает финансирование основной части учительских зарплат за исключением муниципальных надбавок и доплат) на 2023 год сократили на 20% (минус 10 млрд гривен). При этом число учеников, как отмечают в профильном профсоюзе, уменьшилось только на 5%. В Министерстве образования поясняют, что сокращение финансирования связано в том числе, с изменением наполняемости классов, тем фактом, что учителя школ, оказавшихся на оккупированных территориях, отправлены в простой на 75% оклада и т.д. То есть, есть объективные факторы. Но в министерстве также признают, что посчитали всем местным бюджетам субвенцию с коэффициентом 0,9 к прошлому году, что поясняется следующим аргументом: "финансовые ресурсы государственного бюджета являются очень ограниченными, а приоритет — оборона государства".

В Кременчугском управлении образования (Полтавская область) сообщили, что ожидается значительный дефицит финансирования школ в Кременчуге, Семеновке, тогда как по некоторым территориальным общинам субвенцию урезали не так сильно, скажем, в Омельницкой территориальной общине оставили практически на уровне прошлого года, в Каменных потоках сократили на 7,8%.

В профильном министерстве отмечают, что из бюджета убрали дополнительные часы учебного плана на отдельные предметы, факультативные курсы, индивидуальные занятия. Это значит, что учебные планы, которые применялись при распределении образовательной субвенции, были сокращены.

Отметим, что сейчас местные общины и даже руководство школ может самостоятельно принимать решение об отправке педагогов "в простой" и даже уровне оплаты этого простоя. Главное, чтобы было не меньше 2/3 оклада. Территориальные общины должны ежемесячно обращаться за средствами для оплаты простоя в ОВА, подтверждая фактическое количество учителей-получателей бюджетных средств.При этом есть важный нюанс: если фактическая заполняемость классов является меньше расчетной или в случае содержания малокомплектных учреждений, разница в количестве ставок педагогических работников должна покрываться за счет собственных доходов местного бюджета", - говориться в письме-пояснении МОН по поводу распределения образовательной субвенции. Нормы по заполняемости классов обычных школ - 20 человек для областных бюджетов, 27,5 - для Киева. Несмотря на войну, их не меняли, хотя многие дети уехали. Ситуацию с наполняемостью классов изменила также внутренняя миграция. В регионах, куда хлынули переселенцы, детей в некоторых школах больше, чем до войны. А вот в приближенных к фронту населенных пунктах их, наоборот, меньше.

Примечательно, что еще летом начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Юрий Кононенко говорил, что на тот момент не было угрозы массового сокращения учителей. "Но все же если в определенной конкретной школе будет меньше детей, а в классе, к примеру, будет 5 человек, придется принимать соотвествующие решения", - отмечал Кононенко.

Если учеников меньше, чем по нормативам, платить учителям местные бюджеты должны разве что со своего кармана. А далеко не у всех есть на это "лишние деньги".

Что примечательно - Минобразования открытым текстом говорит о "чистке" школьного рынка - закрытии школ, где учится небольшое количество детей. Еще до войны на закрытие школ Украина подписалась в одном из меморандумов с МВФ. Затем этот вопрос поставили на паузу.

И вот теперь в своем письме профильное министерство советует территориальным общинам "в 2023 году продолжать анализировать эффективность действующей школьной сети и принимать управленческие решения о формировании оптимальной сети учреждений общего среднего образования". То есть, советуют вернуться к вопросу закрытия школ. Одним из методов создания "оптимальной" сети называют опорные школы, в которых будет не менее 200 учеников. Это значит, что, к примеру, в нескольких селах школы могут закрыть, а дети будут ездить на уроки в тот населенных пункт, где откроют опорную школу (в бюджете на 2023 год на закупку школьных автобусов предусмотрели миллиард гривен).

В письме МОН говорится также о перспективах учителей:

"Ставки педагогических работников, введение которых не предусмотрено действующим законодательством или не является обязательным, могут финансироваться исключительно за счет собственных доходов местных бюджетов".

Таким образом, местные власти ставят на растяжку - или делить сокращенную субвенцию между педагогами, или доплачивать со своего кармана, или сокращать людей.

Что касается зарплат, то в субвенции на 2023 год заложена средняя годовая зарплата с начислениями (учтена в том числе доплата 25% за престижность учительского труда) 204.82 тысячи гривен для учителей, 267,89 тысяч для руководителей, 179,43 тысячи для ассистентов учителей и 74,41 тысяча для педагогов, которых оправят в простой.

При этом указано, что при расчете ставок учитывается наполняемость классов и "условия рациональной организации школьной сети".

Что будет с качеством образования

Как урезание финансирования и угроза сокращений учителей отразится на качестве образования? В управлении образования Кременчуга перечисляют меры, на которые уже пошли в школах: родителей предупреждают об уменьшении количества уроков, объединении классов, отмене разделения классов, в которых не больше 27 детей на группы на уроках по труду, иностранном языку, информатике и др, учителям урезают доплаты с 15-20% до 5%.

О "сокращении нагрузки" подумывают во многих школах.

Родители волнуются, что систему школьного образования ждет очередной виток снижения качества.

"Уровень образования и так существенно просел с начала войны. Дистанционка, которая зачастую была просто формальностью, воздушные тревоги и пол-дня в укрытии, где никому особо не до уроков, многие уроки просто отменяют, у нас, к примеру, так с английским часто происходит. В итоге знаний нет, приходится подключать репетиторов", - говорит нам киевлянка Илона, сын которой учится в одной из столичных школ.

Мать ученицы 11 класса киевлянка Наталия рассказала, что недавно перевела дочь на индивидуальное обучение. Она проходит школьную программу и готовиться к поступлению в вуз с репетиторами. Но, понятно, что такой вариант подходит далеко не всем.