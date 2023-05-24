Почти 2500 россиян попросили в Германии убежища от мобилизации. Но Берлин предоставил убежище только 2% из них.

Об этом сообщает издание Redaktions Netzwerk Deutschland, ссылаясь на ответ МВД Германии, передает DW.

По данным издания, одобрены только 55 заявок.

В сентябре прошлого года министр внутренних дел Нэнси Файзер заявляла, что Германия "при определенных обстоятельствах" готова принять россиян, которые бегут от мобилизации.

Украина тогда призывала ЕС не принимать у себя россиян.

Ранее сообщалось, что Нидерланды перестанут давать убежище россиянам, сбежавшим от мобилизации.

Между тем, по данным Буданова, у России есть еще более 100 тысяч мобилизованных, не отправленных в Украину воевать.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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