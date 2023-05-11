В Следкоме РФ намекнули на возможность мобилизации мигрантов из Средней Азии
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намекнул на возможность мобилизации мигрантов из стран Средней Азии, получивших российское гражданство.
Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции.
Бастрыкин заявил, что количество мигрантов растет, а вместе с ним - и количество тяжких преступлений, совершенных ими, особенно - в крупных городах.
В связи с этим Бастрыкин процитировал "комментарии, которые он старается читать в соцсетях СК".
"Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста к себе на родину", - привел Бастрыкин текст сообщения из соцсетей.
Ранее сообщалось, что Рогозин считает необходимой вторую волну мобилизации в России.
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