Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намекнул на возможность мобилизации мигрантов из стран Средней Азии, получивших российское гражданство.

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции.

Бастрыкин заявил, что количество мигрантов растет, а вместе с ним - и количество тяжких преступлений, совершенных ими, особенно - в крупных городах.

В связи с этим Бастрыкин процитировал "комментарии, которые он старается читать в соцсетях СК".

"Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста к себе на родину", - привел Бастрыкин текст сообщения из соцсетей.

Ранее сообщалось, что Рогозин считает необходимой вторую волну мобилизации в России.

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