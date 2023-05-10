Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России.

Об этом пишут российские медиа.

"Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти ещё одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять", – сказал Рогозин.

Напомним, по данным британской разведки, в России военные вербовщики нацеливаются на рабочих-мигрантов из Центральной Азии для службы в Украине, чтобы отсрочить новую обязательную мобилизацию.

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