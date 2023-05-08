В России военные вербовщики нацеливаются на рабочих-мигрантов из Центральной Азии для службы в Украине, чтобы отсрочить новую обязательную мобилизацию.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке британской разведки говорится, что вербовщики посещали мечети и иммиграционные службы для найма. В иммиграционных службах сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.

Также радио "Свободная Европа" сообщило, что мигрантам предлагали бонусы за найм в размере 2 390 долларов и зарплату до 4 160 долларов в месяц. Кроме того, им обещали ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

Высокая ежемесячная заработная плата и бонусы побудят некоторых трудящихся-мигрантов зарегистрироваться, скорее всего их будут отправлять в Украину, пишет британская разведка.

"Вербовка мигрантов является частью усилий Минобороны России по выполнению поставленной задачи по привлечению 400 тысяч добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Власти почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в России увольняют генералов из-за проблем на войне с Украиной. В частности, у армии РФ не хватает боеприпасов, что ведет к разногласиям в руководстве.

Ранее мы писали, что минобороны России разработало проект постановления об электронных повестках.

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