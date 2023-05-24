Самые большие в истории учения военно-воздушных сил НАТО пройдут с 12 по 23 июня в Германии.

Об этом сообщает Bild.

Издание пишет, что 25 стран примут участие в "Воздушном защитнике", который планировался с 2018 года.

"Речь идет о том, чтобы послать сильный сигнал: в худшем случае мы сможем защитить себя", - сказал генерал-лейтенант Инго Герхарц, инспектор ВВС в Ганновере.

В учениях принимают участие 10 000 солдат, 6 000 из них из Германии. Ожидается 240 самолетов, в том числе 100 только из США.

Целью маневров является оптимизация и расширение сотрудничества между странами и их вооруженными силами.

Напомним, Грузия отказалась в этом году от участия в многонациональных военных учениях стран НАТО и их партнёров Defender-23.

Ранее мы писали, что вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО. При этом среди стран будут ряд тех, которые не входят в Североатлантический альянс: Армения, Молдова, Босния и Герцеговина, а также силы Косово.

Целью учений будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать угрозы миру в Европе и защищать континент от агрессии".