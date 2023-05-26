Канцлер Германии Олаф Шольц намерен вернуться к контакту с президентом России Владимиром Путиным "в надлежащее время".

Об этом он сказал в интервью немецкому Kölner Stadt-Anzeiger.

"Прошло некоторое время с моего последнего телефонного звонка президенту РФ. Но я намерен снова поговорить с Путиным в надлежащее время", - заявил Шольц.

Он также заявил, что не считает приемлемым возможное замораживание конфликта в Украине

"Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной", - заявил он.

По его мнению, справедливый мир" возможен лишь при выводе российских войск из Украины.

На вопрос о том, должны ли они покинуть и Крым, Шольц уклонился от прямого ответа: "Это не нам формулировать вместо Украины, каких договоренностей она хочет достичь".

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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