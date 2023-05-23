Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена после окончания войны.

Об этом пишет Bild.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член", - заявил Шольц.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что Украине нужно ускорить процесс реформ и переходить на европейские стандарты, чтобы не упустить "уникальный шанс присоединения к Евросоюзу".

Напомним, ранее Шольц заявил, что Украина "в обозримом будущем" не станет членом НАТО". По его словам, сейчас речь идет только о поддержке Украины и защите страны.

Также сообщалось, что Евросоюз планирует разработать для Украины новый многолетний макрофинансовый пакет помощи. Работа над ним может начаться после 2023 года. Упомянутый пакет отразит долгосрочные обязательства Евросоюза по вопросу помощи Украине. В то же время, военная помощь будет увеличена, включая доставку боеприпасов и создание коалиции по поставкам боевых самолетов.