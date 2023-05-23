Украинские официальные лица регулярно заявляют о прогрессе страны в деле выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии (ЕК), которые Украина получила вместе со статусом кандидата в члены Европейского союза (ЕС).

Более того, в Киеве считают, что эти условия будут так или иначе выполнены к концу года, а значит, можно будет переходить к переговорам о вступлении в блок.

В тоже время, из ЕС звучат сигналы о необходимости "ускорения реформ".

"Украине нужно ускорить процесс реформ и переходить на европейские стандарты, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу», - заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Насколько близки эти прогнозы к реальности, разбиралась "Страна".

Переговоры за два года

Руководство Украины продолжает демонстрировать оптимизм относительно евроинтеграции страны. Регулярно первые лица заявляют, что Украина успешно продвигается в деле выполнения критериев Евросоюза. Подробный их разбор можно прочитать здесь.

В связи с этим Киев надеется уже в конце года получить политическое решение от ЕС о начале переговоров о вступлении. Об этом заявил, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, приуроченного к нововведенному 9 мая празднику - Дню Европы. Более того, по словам главы Кабмина, украинское руководство надеется проделать в сжатые сроки всю необходимую для предоставления членства работу.

"Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми к вступлению в Евросоюз через два года", - говорит Шмыгаль, подчеркивая, что задание это "сложное и комплексное".

Впрочем, пока что в Киеве хотят в июне получить промежуточную оценку ЕК о сделанном. На пресс-конференции 9 мая в честь приезда в украинскую столицу президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен президент Владимир Зеленский выразил надежду, что июньский т.н. устный отчет ЕК будет положительным для Украины. И страна станет на шаг ближе к старту переговоров о полноценном членстве.

"Уже давно пришло время для того, чтобы устранить искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Пришло время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Наши ценности, безопасность, наше благосостояние, мир на континенте – все это может реализоваться на сто процентов для Европы только вместе с Украиной", – заявил Зеленский 9 мая.

Отметим, что в начале года сроком для предварительной оценки ЕК была весна, а точнее, апрель. А на октябрь планируются детальные выводы в письменном виде по Украине и другим странам-кандидатам в члены блока.

На основании этого доклада Европейский совет, в который входят лидеры государств ЕС, будет решать, переходить ли со страной, претендующий на членство, к переговорам на эту тему.

Выступая 15 мая в Брюсселе на пресс-конференции фон дер Ляйен подчеркнула, что от этой дорожной карты ЕК отклоняться не будет ни ради кого. А заседание Европейского совета, дескать, запланировано на декабрь. То есть в случае положительного октябрьского доклада Киев теоретически может надеяться на переход на новый уровень в отношениях с ЕС и к началу переговоров о вступлении уже в этом году.



Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен дает положительные сигналы украинскому руководству, фото: president.gov.ua

Дополнительных заданий ЕК для Украины не будет, о чем сказала парламентариев вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Но в рамках работы над критериями она говорит о важности принятия до июньского отчета трех законопроектов.

Речь идет о голосовании за законопроект о рекламе, уже принятый в первом чтении, проектах для выполнения требований организации FATF (то есть отмывании средств) и изменения в законодательстве касательно порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда (КСУ).

"Это - крайне важный пакет решений, которые необходимо принять до получения оценки и обеспечить ее позитивный результат. От нее будет зависеть календарь наших дальнейших действий", - подчеркнула Стефанишина на встрече с народными избранниками.

Высокопоставленный собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа" (СН), в разговоре со "Страной" спрогнозировал, что с голосованием за "рекламный" законопроект проблем не будет.

По тематике FATF он назвал "достаточно острой" ситуацию вокруг правительственного законопроекта №9269 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения касательно приведения терминологии в соответствие с международными стандартами".

В кулуарах Верховной Рады его еще называют законопроектом о PEP. Это аббревиатура для английского "politically exposed person" или "политически подверженное лицо", которое подвергается на своей должности, прежде всего, риску коррупции.

В украинском законодательстве используются словосочетания "политически значимое лицо", "национальный публичный деятель", применяемые для высшего политического класса, в том числе президента и депутатов, руководства правоохранительных органов, Нацбанка и т.д.

Законопроект №9269 предлагает, помимо прочего, убрать временные ограничения в финансовом мониторинге этих лиц, что действительно вызывает сопротивление в депутатскому корпусе.

Эксперты раздора

О ситуации вокруг КСУ "Страна" не раз писала. Если вкратце, Рада приняла новый порядок отбора судей Конституционного суда, в котором теперь должны участвовать назначаемые по квоте западных структур международные и иностранные эксперты. Однако, вопреки требованию Запада, они не получили решающего голоса.

Согласно принятому закону, в Совещательной группе экспертов (СГЭ) из шести человек "международников" только три, а решение решение должно приниматься простым большинством. Уже после принятия закона Европейская комиссия за демократию через право (или Венецианская комиссия, ВК), в которую обратился украинский парламент, прислала рекомендацию добавить седьмого члена СГЭ по "квоте" Запада.

Однако провластное монобольшинство этот вопрос до сих пор не решило.

Судя по всему, власть надеется переубедить часть западных элит.

4 мая в Киев прибыла делегация Венецианской комиссии, которая встретилась с президентом Зеленским и спикером Русланом Стефанчуком. Судя по официальным заявлениям, разговор велся вокруг законов об отборе судей в КСУ, национальные меньшинства и деолигархизацию. По словам источника, близкого к руководству "Слуги народа", конкретно Стефанчук якобы три часа общался с главой ВК Клер Бази Малори и, "возможно", гостью удалось переубедить в отношении квот в СГЭ.

То есть менять норму о численности экспертной группы не будут. "Я думаю, что мы будем стоять на своем. Ведь большинство в СГЭ все равно невозможно без "международников". Они, конечно, будут придерживаться своей точки зрения. Будем искать точки соприкосновения", - сказал собеседник, допустив перенос рассмотрения вопроса о КСУ на послеиюньский период.

Мнения депутатов, опрошенных "Страной" насчет отбора в Конституционный суд, разделились. Одни говорят, что с учетом зависимого положения Киев не сможет долго торговаться с Западом по поводу Конституционного суда и согласится на предлагаемые условия.

Правда, о новом законопроекте под куполом Рады не слышали. Другие же допускают, что история со взятками для председателя Верховного суда Всеволода Князева, который попал на эту должность через конкурс, курируемый международными экспертами и прозападными активистами, может усилить скептические настроения в сессионном зале к навязываемой Западом модели теперь уже для КСУ.

"Чтобы опять не возвращаться к этому вопросу, нам нужно обсудить и согласовать новый вариант закона со всеми стейкхолдерами. Это даст и консенсус в сессионном зале", - комментирует член парламентского комитета по вопросам внешней политики и парламентского сотрудничества Мария Ионова ("Европейская солидарность").

К слову, упомянутый выше закон о нацменьшинствах, по данным "Страны", менять не будут, несмотря на то, что он уже был раскритикован и Венгрией, и Румынией. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Как бы то ни было, собеседник во власти настроен в целом оптимистически.

"Сигналы идут хорошие. Думаю, устная оценка в июне будет высокой, но нам придется, скрипя зубами и ломая копья, что-то переделать, хотя и не на 100% выполнив пожелания партнеров. Осенью у фон дер Ляйен будет все, что нужно для того, чтобы начать уговаривать европейских лидеров о переговорах о членстве. Мы и они понимаем, что, открывая эти переговоры, они окунают нас в долгий и сложный процесс. Турция не даст соврать. Быстро не будет", - говорит высокопоставленный источник.

Напомним, что переговоры Турции о членстве в ЕС начались в 2004 году и не закончились до сих пор.

Политолог Вадим Карасев также спрогнозировал, что Украину "переведут на следующий уровень", но это будет означать появление новых и более жестких требований к Киеву в плане соблюдения демократии.

"Объединенная Европа, конечно, поддерживает нас в войне, но она не будет закрывать глаза на откаты в демократии. Усилятся требования о проведении выборов, причем, в условиях политико-партийного плюрализма, свободы слова и других демократических свобод. Так что, ждем после окончания войны серьезного разговора с нами, в котором тема потенциального членства в ЕС будет, возможно, не главной", - комментирует эксперт "Стране".

В свою очередь политический эксперт и телеведущий Дмитрий Спивак полагает, что объединенной Европе перед тем, как выдвигать свои требования, нужно посмотреть на последние изменения в экономической политики своих членов в отношении Украины.

"Когда для нашего сельскохозяйственного экспорта, который приобрел для страны за время войны особое значение, вводятся ограничения, это выглядит на фоне общей проукраинской риторике, мягко говоря, странно. Протекционистские меры наших соседей противоречат принципу Европейского союза о свободной торговли. Нужно учитывать при переговорах и украинские интересы. Тогда это будет честно и соответствовать демократии, о которой так любят говорить наши партнеры", - прокомментировал он "Стране".

Источник в дипломатических кругах полагает, что вопрос о членстве в ЕС напрямую связан с окончанием войны.

"Это позиция, которая уже неоднократно транслировалась на всех уровнях в Евросоюзе - до окончания войны о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи. Другой вопрос - это предоставление статуса кандидата, что было сделано в прошлом году, или же объявление о начале переговоров о членстве, что может быть, теоретически, сделано уже в этом году. И то и другое еще не означает, что страна в ЕС будет принята в обозримом будущем, но выполняет роль моральной поддержки Украины в ходе тяжелой войны, как бы показывая европейскую перспективу и вдохновляя на борьбу. И пока война идет, украинской власти будут многое прощать. Но когда война закончится, то разговор будет другой. И перед реальным вступлением в ЕС Украине могут выставить очень большой перечень требований. Так что настоящие переговоры о вступлении раньше окончания войны не начнутся. И будут оно очень непростыми. Хотя и Украины будут свои козыри, чтоб процесс ускорить. Главный из которых - моральные обязательства европейцев перед украинцами, которые вытерпели огромные страдания ради европейского будущего", - говорит источник.