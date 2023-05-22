Главы МИД стран Евросоюза не приняли решений по поводу нового пакета санкций против РФ и военной помощи Украине.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Сийярто, предложения о финансировании поставок оружия Киеву продвигало большинство стран, однако принять их не смогли.

Он добавил, что Венгрия не согласна выделять 500 млн евро Украине, пока венгерский банк ОТР остается в списке "спонсоров войны".

"Здесь в Брюсселе многие до сих пор очень гордятся тем, сколько оружия было отправлено в Украину и сколько еще будет... Как принято говорить, Украина борется за Европу. Но мы продолжаем думать, что это не наша война, мы не в ответе за эту войны, однако при этом все же должны платить за нее. Мы будем продолжать отстаивать мир, мы призываем к прекращению войны и началу мирных переговоров на всех форумах Европейского союза", - сказал министр.

Ранее Сийярто уже заявлял, что венгерская сторона намерена блокировать все европейские военные выплаты Украине, пока ЕС не снимет рестрикции против банка ОТР.

Также на днях он говорил, что Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за якобы намерений Киева подорвать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в его страну.