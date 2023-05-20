Евросоюз введет санкции в отношении восьми компаний из Китая, которые помогают России обходить ограничения.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ZDF.

По ее словам, "это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, которые происходят из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими".

Всего в одиннадцатом пакете санкций более 90 компаний по всему миру, которые "поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны".

Этот пакет направлен на компании в третьих странах, которые помогают поставлять европейские товары в РФ, а также продукцию "двойного назначения". Пока новые санкции еще не приняты.

Между тем Китай уже выступал против распространения западных санкций на его компании.

Напомним, накануне США ввели санкции против китайских компаний, закупающих компоненты для российской компании "Радиоавтоматика", против которой были введены санкции еще 3 марта 2022 года.

А в начале марта в США ввели санкции против поддерживающих производство иранских дронов компаний из Китая.