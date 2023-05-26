Венгрию могут лишить право на председательство в Совете ЕС. Фото: Pixabay

Европарламент хочет запретить Венгрии председательствовать в Совете ЕС.

Об этом пишет Euractiv.

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС могут лишить ее права голосования в Евросоюзе.

Резолюцию такого содержания на следующей неделе планируют принять депутаты Европарламента.

Резолюция, которую поддержали три основные партии Европарламента: правоцентристская ЕНП, Социалистическая и демократическая и либеральная "Обновленная Европа", а также группы зеленых и левых, не будет иметь обязательной юридической силы.

Венгерское правительство должно председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов.

Венгрии могут запретить председательство в ЕС

Ранее мы писали, что Венгрия будет блокировать санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

А в середине мая Венгрия заблокировала 500 миллионов евро для Украины из Европейского фонда мира. По словам источника, Будапешт якобы потребовал гарантий того, чтобы фонд в будущем играл "глобальную" роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.

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