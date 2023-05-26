Европарламент хочет запретить Венгрии председательствовать в Совете ЕС.

Об этом пишет Euractiv.

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС могут лишить ее права голосования в Евросоюзе.

Резолюцию такого содержания на следующей неделе планируют принять депутаты Европарламента.

Резолюция, которую поддержали три основные партии Европарламента: правоцентристская ЕНП, Социалистическая и демократическая и либеральная "Обновленная Европа", а также группы зеленых и левых, не будет иметь обязательной юридической силы.

Венгерское правительство должно председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов.

Ранее мы писали, что Венгрия будет блокировать санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

А в середине мая Венгрия заблокировала 500 миллионов евро для Украины из Европейского фонда мира. По словам источника, Будапешт якобы потребовал гарантий того, чтобы фонд в будущем играл "глобальную" роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.