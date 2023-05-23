Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет выиграть войну против РФ.

"Вы правильно сказали, что Россия вторглась в Украину. Но вопрос не в том, кто к кому вторгся, вопрос в том, что будет на следующее утро. На следующее утро, и это является фактом, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата", – заявил Орбан в интервью Bloomberg.

На уточняющий вопрос, действительно ли он считает, что Украина не способна выиграть войну, Орбан ответил утвердительно.

"Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готов отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция", – сказал он.

При этом Орбан говорит, что сердца венгров "с украинцами" и Будапешт понимает их страдания.

В МИД Украины на это ответили, что европейские политики утверждали в прошлом году, что "у Украины нет шансов продержаться более 72 часов", и что "они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну.

В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться больше, чем 72. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. оккупации.

Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Ранее Орбан говорил, что у него "не хватит фантазии вообразить" поражение РФ.

Также мы писали о том, что премьер Венгрии назвал Украину несуществующей в финансовом смысле страной.