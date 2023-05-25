Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина попросила Грузию открыть второй фронт против России.

Об этом он сказал изданию 1TV, комментируя выступление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили на конференции в Катаре.

"У премьер-министра было неординарное выступление, были сделаны все акценты, которые касаются приоритетов нашей страны, ее политики, в том числе была затронута важная тема, связанная с продолжающейся войной в Украине и нашими отношениями, в том числе российско-грузинскими", — отметил лидер "Мечты".

По словам Кобахидзе, важно, чтобы международное сообщество знало, чего требуют от Тбилиси высокопоставленные украинские чиновники.

"Мы выражаем солидарность с Украиной, украинским народом, и это выражается не только в словах, но и в конкретных действиях. Мы поддерживаем все соответствующие документы, осуждающие военную агрессию, поддерживающие территориальную целостность и суверенитет Украины. Вместе с тем наша позиция в отношении санкций четкая. Мы не вводим санкции против России. Логика проста: мы не можем наказывать свой народ, свою страну. Поэтому санкции, естественно, не рассматриваются. Напомним, какие должностные лица открытом текстом просили открыть второй фронт в Грузии. Это был секретарь Совета безопасности (Алексей Данилов - Ред.), выше которого по должности только президент. Данилов прямо требовал открытия второго фронта. Второй, Подоляк, который до сих пор является главным советником Зеленского. Он прямо говорил об открытии второго фронта в Грузии… Важно, чтобы международное сообщество знало, что требуют от нашей страны, в том числе и высокопоставленные украинские чиновники. Это очень тяжело, но эта тяжелая информация должна быть доведена и до наших международных партнеров", - сказал Кобахидзе.

В феврале премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что Украина делает попытки втянуть его страну в военные действия.

А месяц спустя он сказал, что его стране угрожает "план украинизации", который заключается в открытии "второго фронта" против России с территории Грузии.