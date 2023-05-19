Первый за четыре года прямой рейс в Грузию вылетел из московского аэропорта "Внуково".

Об этом говорится на сайте аэропорта.

По его данным, рейс вылетел с небольшой задержкой.

Напомним, полеты в Москву будут осуществляться семь раз в неделю. Разрешение на прямые полеты между Грузией и Россией получили две авиакомпании - Georgian Airways и российская "Азимут".

Как заявлял глава грузинского Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, Грузия изучила опыт стран, куда продолжают летать российские авиакомпании несмотря на санкции и приняла наиболее строгие требования. Грузия не допустит к полетам авиакомпании, попавшие под санкции Евросоюза, а также самолеты, которые потеряли техническую поддержку производителя.

Ранее Евросоюз призвал Грузию не возобновлять прямое авиасообщение с Россией после отмена Москвой визового режима.

А США осудили Грузию за возобновление прямого авиасообщения с Россией.

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