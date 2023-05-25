С открытием авиасообщения с Грузией Россия получила еще один авиахаб в Европу. (До этого из-за санкций такими хабами были только Турция и Армения - Ред.).

Авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Об этом сообщил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", - заявил он.

Перелеты будут совершаться в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

Основатель авиакомпании добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

Как писала "Страна", 19 мая первый за четыре года прямой рейс грузинской компании Georgian Airways прибыл из Тбилиси в московский аэропорт Внуково. Евросоюз осудил Тбилиси за возобновление прямого авиасообщения с Россией.

А президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways. В ответ ее пообещали не пускать на борт.

Также первый рейс из РФ в аэропорту Тбилиси встретили протестующие.