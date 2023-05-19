В пятницу, 19 мая, в Грузии приземлился первый прямой авиарейс из России за последние четыре года.

Это борт российской авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Москвы, который совершил посадку в Тбилисском международном аэропорту в 13:20 по местному времени (12:20 по Киеву).

В связи с этим в Грузии начались протесты. В аэропорт Тбилиси приехала автоколонна гражданских активистов, протестующих против возобновления авиасообщения с Россией.

В аэропорту российских туристов, которые прилетели первым рейсом в Тбилиси спрашивают - "Знаете ли вы, что Россия - оккупант? Вы приехали в оккупированную вашей страной страну". "Я приехала отдыхать", - отвечает на это одна из пассажирок.

Президент Грузии назвала этот рейс "нежелательным". В тоже время, в правительстве страны иного мнения. Там считают, что возобновления прямых полетов из Грузии в РФ даст дополнительный доход грузинской экономики за счет развития туризма.

Власти Грузии уже выдали разрешение на полеты еще одной российской авиакомпании - Red Wings.

Она будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, а также по маршруту Москва-Кутаиси-Москва.

Напомним, что ранее разрешение на возобновление полетов получили две компании - российской "Азимут" и грузинской Georgian Airways.

Как писала "Страна", Евросоюз осудил Грузию за возобновление прямого авиасообщения с Россией.