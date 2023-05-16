Евросоюз осудил Грузию за возобновление прямого авиасообщения с Россией
Евросоюз осудил Грузию, которая выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании.
Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе бриффинга.
Он сказал, что решение Тбилиси "вызывает опасения за европейский путь Грузии", а ее внешняя политика становится все более несогласованной с Брюсселем.
"Последнее решение грузинских властей вызывает беспокойство, учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовываться с решениями ЕС во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – заявил Стано.
Сегодня стало известно, что Georgian Airways стала второй авиакомпанией, которая получила разрешение на прямые полеты между Грузией и Россией.
Полеты в Москву будут осуществляться семь раз в неделю, начиная с 20 мая, сообщил грузинский регулятор.
Первое разрешение было выдано российской авиакомпании "Азимут".
Также мы сообщали, что ЕС ранее призывал Грузию не возобновлять прямое авиасообщение с Россией.
А США предупреждали Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.