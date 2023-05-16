Евросоюз осудил Грузию, которая выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе бриффинга.

Он сказал, что решение Тбилиси "вызывает опасения за европейский путь Грузии", а ее внешняя политика становится все более несогласованной с Брюсселем.

"Последнее решение грузинских властей вызывает беспокойство, учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовываться с решениями ЕС во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – заявил Стано.

Сегодня стало известно, что Georgian Airways стала второй авиакомпанией, которая получила разрешение на прямые полеты между Грузией и Россией.

Полеты в Москву будут осуществляться семь раз в неделю, начиная с 20 мая, сообщил грузинский регулятор.

Первое разрешение было выдано российской авиакомпании "Азимут".

Также мы сообщали, что ЕС ранее призывал Грузию не возобновлять прямое авиасообщение с Россией.

А США предупреждали Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.