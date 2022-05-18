Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 25 мая.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что впервые Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала "военной спецоперации" России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта. Потом в России продлили запрет до 14 марта, но оказалось, что и этого срока мало, поэтому Россия продлевала запрет уже более 10 раз.

В начале весны "Страна" писала, что российский "Аэрофлот" с 8 марта остановил все зарубежные рейсы, кроме полетов в Беларусь.

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Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

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