Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways и выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией.

Об этом она сказала журналистам на брифинге 20 мая и призвала граждан присоединиться к бойкоту.

Зурабишвили выразила отрицательное отношение к восстановлению прямых полетов с Россией.

"Я объявляю бойкот авиакомпании Airzena (Georgian Airways)", - заявила она.

По ее утверждению, авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она "хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения". Также Зурабишвили потребовала, чтобы власти воспользовались санкционными списками США и Евросоюза и не впускали в страну россиян из этих списков.

"Руководствоваться этими списками на всех границах, чтобы никто не въехал, кто под санкциями", - сказала Зурабишвили.

В ответ национальная авиакомпания Грузии Georgian Airways выпустила заявление о том, что не будет пускать на борт своих самолетов Саломе Зурабишвили.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт", - сообщил основатель компании Тамаз Гаиашвили.

По его словам, Зурабишвили никогда не поддерживала национальную авиакомпанию.

"О чем говорить с человеком, которая два года назад с большой помпезностью встретила самолет авиакомпании Air France, а потом для пиара полетела с ним в Париж. У нее никогда не возникало желание помочь грузинской авиакомпании", - сказал Гаиашвили.

Как писала "Страна", 19 мая после восстановления авиасообщения между Россией и Грузией из РФ вылетел первый за четыре года прямой рейс в Грузию.

Евросоюз осудил Тбилиси за возобновление прямого авиасообщения с Россией.