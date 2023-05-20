Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова находится в Грузии.

Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

По его данным, семья главы МИД РФ приехала для участия "в грандиозной свадьбе в Кахети".

По информации телеканала, женится брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится Лаврову зятем. Свадьбу решили справить в комплексе Kvareli Lake Resort. По этой причине два дня гостиница была закрыта для местных постояльцев и готовилась к приему россиян.

Официальные лица Грузии никак не комментируют эту ситуацию.

Винокурова находится под западными санкциями.

Тем временем возле отеля "Кварели Тби" в Кахетии, где остановилась дочь министра иностранных дел Лаврова, уже собрались протестующие.

Активисты и оппозиционеры собирали здесь митинг с утра. Подтянулись и силы правопорядка. Один из митингующих - член городского совета Тбилиси Ираклий Эдзгверадзе, представляющий "Национальное движение" (партия Саакашвили) был арестован еще рано утром. Его соратники утверждают, что это было сделано, несмотря на отсутствие явного нарушения или сопротивления.

Между тем, как сообщила управляющая гостиницей Майя Патарава в интервью Радио Свобода Грузия, на момент разговора в "Кварели Тби" не было никого из россиян и свадьба там не планировалась.

Екатерина Винокурова на фото слева

Ранее Грузия выдала разрешение на полеты на свою территорию первой российской авиакомпании. "Азимут" начала полеты уже с 17 мая по маршруту Москва - Тбилиси - Москва семь раз в неделю.

Позже Евросоюз осудил Грузию, которая выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании. Из-за этого депутаты грузинского парламента даже подрались во время пленарного заседания. После того как выступление завершил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией. Когда он вернулся к своему креслу, его коллега из парламентского большинства Дачи Берая оскорбил его - и началась потасовка. Вскоре конфликт урегулировали.