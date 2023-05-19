Депутаты грузинского парламента подрались на заседании из-за возобновление авиасообщения с Россией. Видео
Депутаты грузинского парламента подрались во время пленарного заседания.
Видео инцидента появилось в соцсетях
Поводом для потасовки стало возобновление авиасообщения между Грузией и РФ.
После того как выступление завершил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией. Когда он вернулся к своему креслу, его коллега из парламентского большинства Дачи Берая оскорбил его - и началась потасовка. Вскоре конфликт урегулировали.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 11 мая отменил действовавший с 2019 года визовый режим с Грузией, а также снял запрет для отечественных перевозчиков на полеты.
15 мая Грузия выдала разрешение на полеты на свою территорию первой российской авиакомпании "Азимут".
Сегодня первый за четыре года прямой рейс в Грузию вылетел из московского аэропорта "Внуково".
В аэропорту Тбилиси первых пассажиров рейса из РФ встретили протестующие. Пассажирам кричали: "Знаете ли вы, что Россия - оккупант? Вы приехали в оккупированную вашей страной страну".