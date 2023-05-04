У депутатов Верховной Рады произошел конфликт с российскими парламентариями на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в турецкой Анкаре.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Конфликт произошел во время выступления депутата Госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, которая повесила на пиджак георгиевскую ленту.

Украинские депутаты попытались развернуть флаги за ее спиной, а члены российской делегации старались предотвратить действия украинцев.

Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла драка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага, который ему пришлось "отвоевывать".

Ранее мы рассказывали, что в Италии два гостя телешоу Maurizio Costanzo Show подрались в студии из-за России. Спор возник из-за того, нужно ли запрещать россиянам въезд в Италию.

Также мы сообщали, что в Турции произошла массовая драка украинских и российских футболистов, которых заселили в один отель. Спортсмены украинского "Миная" (Закарпатье) и российского "Шинника" (Ярославль) оказались в отеле Royal Seginus в Анталии.