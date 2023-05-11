Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительным решение РФ отменить визовый режим для своих сограждан и снятие запрета на прямые авиарейсы.

Об этом он сказал на брифинге 11 мая.

"Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать. Все решения, которые облегчат и упростят нашим гражданам жизнь, передвижение, бизнес, конечно, являются положительными, их можно приветствовать", – заявил премьер.

Он уточнил, что Грузия сможет принимать рейсы российских авиакомпаний, не подпавших под санкции Евросоюза.

Также Гарибашвили выразил надежду, что на Западе с пониманием отнесутся к решению республики не прекращать торговлю с Россией. Он призвал другие страны установить безвизовый режим с Грузией, если им не нравится решение РФ отменить визы для грузин.

Напомним, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение неприемлемым и расценила его как провокацию.

В ответ на указ ЕС призвал Грузию не возобновлять прямое авиасообщение с Россией.

А США предупредили Тбилиси о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.