Власти РФ выдают визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в Евросоюз.

Об этом пишет Bild со ссылкой на отчет полиции ФРГ о росте числа нелегальных мигрантов в Евросоюзе.

В марте на границах ЕС были остановлены 22 500 нелегалов. Это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. Многие из них прибывают из Турции, но не через Грецию, а через Россию.

Сейчас в Турции находятся около 4 миллионов беженцев с Ближнего Востока. В последнее время многие из них оформляют российскую визу, едут с ней через Россию в Беларусь, нелегально переходят там границу ЕС и через Польшу и Чехию прибывают в Германию.

"Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через РФ в Беларусь и далее в ЕС", - говорится в отчете полиции ФРГ.

Правоохранители отмечают, что этот маршрут активно рекламируется в соцсетях. Эксперты говорят, что из Турции в Россию и Беларусь летают специальные самолеты, которые привозят мигрантов.

"Путин и Эрдоган посылают нам все новых и новых беженцев", - пишет обозреватель Bild Карл Кайм.

Осенью 2021 года мы писали о миграционном кризисе на границе Беларуси с Польшей. Напомним, он начался с похода нескольких тысяч беженцев из Ирака и Сирии на польский кордон с целью проникнуть в Евросоюз.

А прошлым летом мы сообщали, что МВД Турции ограничило выдачу вида на жительство для иностранцев в ряде районов крупных городов.