Поток трудовых мигрантов из Украины привел к дефициту билетов на поезда, идущие в Европу
С наступлением весны резко возрос спрос на перевозки между Украиной и ЕС. Уже возник дефицит билетов на поезда Киев-Хелм, которыми с пересадкой можно добраться до Варшавы.
На прямой поезд билетов практически никогда нет в свободной продаже: их раскупают за минуту после открытия продажи, которая стартует за 20 суток до отправления.
Согласно данным сайта "Укрзализныци", ближайшие места из Хелма в Киев есть только на 9 апреля.
На направлении в Пшемысль ситуация пока не такая критичная - там курсирует больше поездов. Но собеседник "Страны" в УЗ прогнозирует, что вскоре и там будет такое же положение.
"В ближайшее время ситуация с билетами будет лишь ухудшаться, так как с приходом весны началась серьёзная трудовая миграция: рабочие (сейчас в основном это женщины) едут на сельхозработы в Польшу и другие страны ЕС, а также на строительные работы. Позже добавится ещё мобильность студентов и абитуриентов, которые планируют продолжить учебу в странах ЕС", - говорит собеседник "Страны".
Для путешествующих он посоветовал:
- заранее планировать свои поездки и как можно скорее позаботиться о билетах;
- если пассажир едет из Польши и не находит билетов в системе онлайн-бронирования УЗ, то нужно обратиться в кассы польских ЖД - бывает так, что остаются места по польской квоте;
- строить альтернативные маршруты через Мукачево и Чоп - оттуда можно добраться до Будапешта и Кошице.
На днях "Укрзализныця" изменила правила перевозки пассажиров и багажа.
Недавно мы рассказывали, что скоростные поезда в Украине становятся все менее скоростными, но при этом стоят дороже обычных.