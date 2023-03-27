С наступлением весны резко возрос спрос на перевозки между Украиной и ЕС. Уже возник дефицит билетов на поезда Киев-Хелм, которыми с пересадкой можно добраться до Варшавы.

На прямой поезд билетов практически никогда нет в свободной продаже: их раскупают за минуту после открытия продажи, которая стартует за 20 суток до отправления.

Согласно данным сайта "Укрзализныци", ближайшие места из Хелма в Киев есть только на 9 апреля.

На направлении в Пшемысль ситуация пока не такая критичная - там курсирует больше поездов. Но собеседник "Страны" в УЗ прогнозирует, что вскоре и там будет такое же положение.

"В ближайшее время ситуация с билетами будет лишь ухудшаться, так как с приходом весны началась серьёзная трудовая миграция: рабочие (сейчас в основном это женщины) едут на сельхозработы в Польшу и другие страны ЕС, а также на строительные работы. Позже добавится ещё мобильность студентов и абитуриентов, которые планируют продолжить учебу в странах ЕС", - говорит собеседник "Страны".

Для путешествующих он посоветовал:

заранее планировать свои поездки и как можно скорее позаботиться о билетах;

если пассажир едет из Польши и не находит билетов в системе онлайн-бронирования УЗ, то нужно обратиться в кассы польских ЖД - бывает так, что остаются места по польской квоте;

строить альтернативные маршруты через Мукачево и Чоп - оттуда можно добраться до Будапешта и Кошице.

На днях "Укрзализныця" изменила правила перевозки пассажиров и багажа.

Недавно мы рассказывали, что скоростные поезда в Украине становятся все менее скоростными, но при этом стоят дороже обычных.