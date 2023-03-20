В Украине для рыбаков-любителей собираются внедрить рыболовный билет, который позволит выловить дополнительное количество рыбы сверх суточной бесплатной нормы.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольства Украины.

Рыболовный билет предлагают ввести для тех, кто намерен выловить за сутки более 3 кг рыбы. Для его покупки нужно будет зарегистрироваться в Единой государственной электронной системе управления отраслью рыбного хозяйства.

Рыболовный билет можно будет взять на срок от одного до 10 дней.

Ориентировочная суточная норма рыболовного билета (сверх суточной нормы) - это 1 сом, 3 судака, щуки, 5 кг другой рыбы.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях из-за минной угрозы.

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