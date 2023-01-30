Министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что новые стандарты куриных яиц будут внедрены в Украине до конца текущего года.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Это запланированный переход на европейские стандарты, который был прописан задолго до того, как слово "яйцо" стало популярным. Он связан с экспортом украинских яиц в Европу. Дело в том, что к продуктам питания в Европе высокие требования, они пропускают, если продукция сделана в соответствии с их стандартами", - сообщил Сольський.

Ранее мы писали, что яйца, фрукты, овощи и рыба попали в список того, что больше всего подорожало в прошлом году. Так, за 2022 год в Украине больше всего подорожали яйца – на 76,6%.

Также мы сообщали, что за 11 месяцев войны борщ в Украине подорожал на 21,2%. Все ингредиенты борща значительно изменили цену. Больше всего возросла стоимость мяса (+63,67%). Далее по шкале подорожания идут сметана (31,9%) и морковь (26,5%).

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.