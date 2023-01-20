В США после рекордного подорожания яиц стала популярна их контрабанда из Мексики. Стоимость куриных яиц выросла на 108%, а на смену наркоторговцам в Америке идут яичные преступные картели.

Об этом пишет издание New York Post.

По данным Министерства сельского хозяйства США, сейчас стоимость дюжины яиц в стране колеблется от 3,75 долларов (около 138 гривен) до 7,5 долларов (около 275 гривен) - в зависимости от типа яиц. В общей сложности в США яйца подорожали на 267% по сравнению с прошлым годом. Главной причиной взлета цен стал птичий грипп. Минсельхоз США заявил, что в 2022 году птичий грипп убил более 43 миллионов кур-несушек.

Ситуацией решили воспользоваться предприимчивые торговцы.

Как пишет NYP, поскольку в некоторых городах стоимость яиц превысила 8 долларов за дюжину, этот продукт стали ввозить подпольно и продавать дешевле. Яйца нелегально провозят через южную границу. Причем в Мексике они стоят всего 3 доллара за контейнер из 30 штук.

"За последние четыре месяца количество яиц, конфискованных в пунктах въезда, увеличилось на 108%. Яйца у контрабандистов изымают и налагают административный штраф в размере 300 долларов", - заявил представитель Службы таможенного и пограничного контроля США Роджер Майер.

Он добавил, что для рецидивистов или при импорте коммерческих размеров штрафы доходят до 10 000 долларов. Изъятые яйца сжигают.

К слову, ввоз сырых яиц (а также сырого мяса) из Мексики в США полностью запрещен из-за угрозы попадания зараженных продуктов. Многие покупатели об этом даже не подозревают.

Напомним, в Украине осенью тоже сильно подорожали яйца.

В некоторых супермаркетах цены доходили за 280 гривен за десяток.