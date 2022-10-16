В Украине в очередной раз подорожали яйца: цены за десяток в магазинах уже стартуют от 80 гривен.

Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, чем это обусловлено.

"Несколько птицефабрик не функционируют из-за войны, а те, которые работают, не очень спешили завозить новых кур-несушек, учитывая ситуацию. Поэтому поголовье кур, которые несут яйца, уменьшилось. Но с конца августа работающие птицефабрики начали наращивать темпы производства. Вскоре ситуация с ценами на куриные яйца сбалансируется", — сообщил Сольский "Стране".

А в "Союзе птицеводов Украины" подорожание объясняют тем, что из-за боевых действий прекратили свою деятельность и сократили производство предприятия в Донецкой и Харьковской областях. Также на временно оккупированной Херсонской области находится птицекомплекс "Чернобаевский", который был одним из крупнейших производителей яиц в Украине.

Между тем, как сообщала "Страна", после атак по объектам инфраструктуры в Украине резко выросли спрос и цены на товары на случай веерных отключений света.