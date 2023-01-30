В Украине появятся новые требования для продажи куриных яиц. Перед продажей их должны разделить на классы и группы в зависимости от веса.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

У куриных яиц появится два класса: А и В. Яйца, которые попадут в класс А, должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров. Кроме того, такие яйца должны быть без посторонних запахов.

По весу яйца будут разделять на 4 группы:

XL (очень крупные): яйца, вес которых составляет 73 г и больше L (большие): яйца, вес которых составляет 63 г и более, но меньше 73 г М (средние): яйца, вес которых составляет 53 г и более, но меньше 63 г S (малые): яйца, вес которых составляет менее 53 г

В то же время яйца качества класса В – все, не соответствующие качеству класса А.

Напомним, яйца, фрукты, овощи и рыба попали в список того, что больше всего подорожало в прошлом году. Так, за 2022 год в Украине больше всего подорожали яйца – на 76,6%.

Также мы писали о том, что еще в марте прошлого года ведущий производитель яиц в Украине сообщил о риске масштабной катастрофы из-за войны.