За январь-ноябрь 2021 года производство яиц в Украине снизилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 13,11 млрд штук, а в ближайшее время стоимость на них может вырасти на 8-14%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

За январь-ноябрь 2021 года в Украине было получено 13,11 млрд яиц домашней птицы (на 13,5% меньше, чем за январь-ноябрь 2020 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия получили 6,37 млрд яиц (на 22,9% меньше), хозяйства населения – 6,74 млрд (на 2,3% меньше).

Больше всего яиц за указанный период получили в Киевской области – 3,03 млрд штук (на 5,1% меньше, чем за январь-ноябрь 2020 года), на втором месте – Черкасская (720,3 млн штук; на 4,4% меньше), на третьем – Винницкая (678,7 млн ​​штук; на 13,5% меньше) области.

Наименьшие объемы производства яиц за январь-ноябрь 2021 года продемонстрировали Луганская (73,5 млн штук; на 12,4% больше, чем за январь-ноябрь 2020 года), Одесская (129,7 млн ​​штук; на 22,2% меньше) и Николаевская (146,2 млн штук; на 23,1% меньше) области.

Ранее "Страна" сообщала, что за год в Украине подорожали все основные продукты, алкоголь, табак и горючее.

Также мы писали, что с октября 2020 года по октябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения. Больше всего поднялись цены на яйца и мясо кур.