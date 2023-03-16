Скоростные поезда "Укрзализныци" становятся все менее скоростными, но при этом стоят дороже обычных. На эту проблему обращают внимание источники "Страны" в "УЗ".

Тарифы на ж/д перевозки регулируются государством. При этом для поездов категориии "Ночной Экспресс", согласно приказу Министерства инфраструктуры, разрешено использовать повышающий коэффициент - соответственно, билеты на эти поезда стоят дороже обычных примерно на 20%. Такая же ситуация и с поездами Интерсити+, при этом разница в стоимости проезда в них еще более ощутимая.

Нюанс заключается том, что для того, чтобы поезд соотвтетсвовал категории Интресити+, его маршрутная скорость должна быть не менее 90 км/ч, а категории "Ночной экспресс-т" – не менее 70 км/ч. Такие нормативы установлены правилами перевозок, утвержденными Минтрансом.

Однако в текущем графике на "УЗ" порядка 20 пар поездов не соответствуют этому параметру, сообщают источники "Страны" в "Укрзализныце".

В распоряжении "Страны" оказалась таблица, на которой показана разница между нормативной и фактической скоростью поездов. Исходя из нее, только три поезда (№105 Киев-Одесса, №2 Харьков–Ивано-Франковск и №791 Кременчуг-Киев) укладывается в норматив по скорости движения, все остальные поезда отстают. Причем этот разрыв составляет от 2% до 23% – как, например, в случае с поездом Интерсити+ №716 Пшемысль-Киев, который для соответствия категории Интерсити+ должен ехать со скоростью 90 км/ч, а по факту двигается со скоростью 69 км/ч.

"Получается, что с пассажиров фактически неправомерно взимают большую стоимость за билеты, при том, что поезда не соответствуют скоростным категориям. Это как если бы вместо бензина А-95 продавать бензин А-76", - говорит источник "Страны" в "УЗ".

По его словам, решить проблему отставания поездов Интерсити+ почти нереально, так как там нет запаса времени хода. Поэтому нужно снижать категорию поезда и, соответственно, цену на билеты. Что касается ночных поездов, "ускорить" их для соответствия нормативам вполне возможно, если сократить время движения.

Ранее мы также писали, что в последнее время поезда "Укрзализныци" ("УЗ") часто стали сходить с рельсов. Среди причин того, почему в последнее время участились случаи схода вагонов с рельсов и аварии на стрелочных переводах, собеседники "Страны" в "УЗ" называют "потерю контроля за технологией и безопасностью движения".

Помимо этого, источники в правительстве рассказали "Стране", что одна из главных причин увольнения главы "УЗ" Александра Камышина - очень плохое состояние железных дорог, а последней каплей стал сход с рельсов поезда Киев-Варшава накануне приезда президента США Джо Байдена, который должен был ехать в Киев по такому же маршруту.