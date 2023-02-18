Полиция Болгарии обнаружила брошенный грузовой автомобиль с мигрантами. В его кузове были найдены тела 18 человек, включая ребенка.

Об этом сообщает Reuters.

По данным МВД Болгарии, грузовик перевозил лес и нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.

Министр здравоохранения Асен Меджидиев заявил, что 34 мигранта, в том числе пятеро детей, были доставлены в больницы в Софии, некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Полиция пытается установить личности сбежавших водителей грузовика.

"Тем, кто был заперт в этом грузовике, не хватало кислорода. Они мерзли, не ели несколько дней, испытывали острую жажду", - заявил Меджидиев.

В 2015 году троих болгарских водителей грузовиков арестовали и позже обвинили в смерти 71 мигранта, которых нашли мертвыми у австрийской магистрали.

Ранее мы писали, что чешские военные начали патрулировать границу со Словакией для защиты от нелегальных мигрантов.

Напомним, в ноябре 2022 года Польша отгородится от Калининградской области забором, опасаясь наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока.