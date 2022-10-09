В воскресенье, 9 октября, чешские солдаты начали патрулировать границу со Словакией. Для охраны планируют задействовать 320 военных.

Об этом сообщает издание Radio Prague International.

По данным издания, военнослужащие сухопутных войск Чехии будут размещены в приграничных регионах Южная Моравия, Злин и Моравия-Силезия. Работа будет проходить в четыре смены по 80 военных.

Такое решение было принято для того, чтобы предотвратить проникновение в Чехию нелегальных мигрантов. Только за последние сутки правоохранители на границе со Словакией задержали еще 208 нелегалов и двух контрабандистов.

Известно, что в четверг, 29 сентября, правительство Чехии ввело временный контроль на границе со Словакией.

Ранее мы писали, что Чехия не готова дать убежище бегущим от мобилизации россиянам. В МИД страны заявили, что "тот, кто не хочет выполнять свои обязательства перед собственным государством, ещё не соответствует условиям для получения гуманитарной визы".

Также "Страна" сообщала, что Чехия призвала своих граждан покинуть Россию и не ездить туда из-за риска эскалации. Тех, кто не хочет уезжать, просят внимательно следить за новостями, подготовить план экстренного выезда и избегать массовых демонстраций.