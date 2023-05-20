Спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерину Винокурову.

Об этом сообщает оппозиционный грузинский телеканал "Мтавари архи" ("Главный канал").

"Служба безопасности и МВД спланировали спецоперацию по выведению подсанкционных лиц, и в полночь Екатерина Винокурова с супругом покинули пределы Грузии", - заявили журналисты.

По их информации, Лаврова с мужем уехали в Саудовскую Аравию.

Напомним, Екатерина Лаврова прибыла в Грузию с мужем, предпринимателем Александром Винокуровым, на свадьбу его брата. Возле отеля "Кварели Тби" в Кахетии, где остановилась дочь министра, собрались протестующие, которых организовала партия Саакашвили "Национальное движение".

"Теперь свадьба сорвана", - пишет "Мтавари".

В то же время другие источники сообщают, что свадьбы и российских постояльцев в гостинице не было.

Напомним, на днях Грузия выдала разрешение на полеты на свою территорию первой российской авиакомпании "Азимут". Также разрешение на авиаперевозки получила компания Georgian Airways.

19 мая первый за четыре года прямой рейс в Грузию вылетел из московского аэропорта "Внуково".