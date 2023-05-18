Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.

Лавров говорит, что генсек ООН Антониу Гутерриш выдвинул некую идею о том, как реализовать требования РФ по снятию санкций, блокирующих экспорт российского зерна и удобрений.

"В последние пару месяцев Гутерриш выдвинул новую идею о том, как все-таки добиться выполнения изначального предназначения его собственной инициативы, где, в рамках этой идеи, вновь обязался добиваться выполнения Меморандума между Россией и ООН (он предусматривает разблокирование экспорта зерна и удобрений из РФ - Ред.). Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, которую он вчера объявил - продлить сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", - заявил Лавров.

Ранее Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат" по выполнению российских требований (РФ требовала снять санкции, блокирующие экспорт российского продовольствия и удобрений).

Почему Россия снова продлила сделку - мы анализировали в отдельном материале.