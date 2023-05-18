Лавров объяснил, почему РФ согласилась продлить "зерновую сделку" без учета ее требований
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.
Лавров говорит, что генсек ООН Антониу Гутерриш выдвинул некую идею о том, как реализовать требования РФ по снятию санкций, блокирующих экспорт российского зерна и удобрений.
"В последние пару месяцев Гутерриш выдвинул новую идею о том, как все-таки добиться выполнения изначального предназначения его собственной инициативы, где, в рамках этой идеи, вновь обязался добиваться выполнения Меморандума между Россией и ООН (он предусматривает разблокирование экспорта зерна и удобрений из РФ - Ред.). Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, которую он вчера объявил - продлить сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", - заявил Лавров.
Ранее Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат" по выполнению российских требований (РФ требовала снять санкции, блокирующие экспорт российского продовольствия и удобрений).
Почему Россия снова продлила сделку - мы анализировали в отдельном материале.