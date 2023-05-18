Дмитрий Песков. Фото: flickr

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат".

В частности, по вопросу разблокировки поставок российского аммиака (это требование звучало со стороны РФ как условие для деблокады экспорта украинского зерна) Песков заявил, что "работа продолжается".

Напомним, в понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что украинская сторона не хотела даже обсуждать вопрос разблокировки экспорта аммиака.

Песков также прокомментировал вопрос подключения Россельхозбанка к SWIFT, заявив, что прорабатываются "эквивалентные разблокированию".

О том, что Россия может пойти на продление сделки "Страна" писала еще в начале мая, указывая причины.

Украина взамен на требование разблокировать экспорт российского аммиака через аммиакопровод Тольятти – Одесса требует провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.

США говорили, что готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.

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